Стала известна дата отчета правительства в Госдуме

Спикер Госдумы Володин заявил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 7 апреля

Отчет правительства в Государственной думе пройдет 7 апреля. Дату назвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

«Коллеги, информирую вас, обсудили с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] вопрос переноса отчета. Председатель правительства поддержал предложение Государственной думы. Если вы не возражаете, предлагается 7 апреля», — сказал Володин.

Информацию о дате отчета также подтвердил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

В 2021 году ежегодный отчет правительства в Госдуме состоялся 12 мая. Тогда Михаил Мишустин отметил, что приоритеты работы властей определил президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию — они касаются заботы о семье и о детях, развития экономики и создания возможностей для бизнеса.