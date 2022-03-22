Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стала известна дата отчета правительства в Госдуме

Спикер Госдумы Володин заявил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 7 апреля

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Отчет правительства в Государственной думе пройдет 7 апреля. Дату назвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

«Коллеги, информирую вас, обсудили с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] вопрос переноса отчета. Председатель правительства поддержал предложение Государственной думы. Если вы не возражаете, предлагается 7 апреля», — сказал Володин.

Информацию о дате отчета также подтвердил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

В 2021 году ежегодный отчет правительства в Госдуме состоялся 12 мая. Тогда Михаил Мишустин отметил, что приоритеты работы властей определил президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию — они касаются заботы о семье и о детях, развития экономики и создания возможностей для бизнеса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине
Россияне массово заинтересовались одним видом отдыха весной
Названо число погибших с начала боевых действий жителей ДНР
Стала известна дата перехода на обновленное приложение «Госуслуги»
Зеленский созвонился с папой Римским
Осужденный блогер Бил захотел отбывать наказание в хозотряде СИЗО
Малайзия и Вьетнам выступили против санкций в отношении России
Киргизы вышли на митинг в поддержку России с плакатом «Мы за мигрантов!»
Президент клуба РПЛ выступил за сохранение госфинансирования футбола
Госдума создала комиссию для расследования биолабораторий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.