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Крым и Донбасс заявили об ожидании признания статуса регионов Киевом

В России заявили, что жители Крыма и Донбасса ожидают признания статуса регионов Киевом

Фото: Pixabay

Заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов заявил РИА Новости, что жители Крыма и Донбасса ожидают признания статуса регионов со стороны Киева после завершения российской специальной операции на Украине.

«По завершении специальной операции, которую Российская Федерация вынуждена проводить на территории Украины, крымчане ожидают своего признания со стороны Киева», — сообщил он в беседе с агентством, добавив, что такой же путь развития ждут народные республики Донбасса и Луганска.

По словам Степанова, «общий ход событий, разворачивающихся в соседней стране, позволял с высокой долей вероятности предполагать, что все закончится именно так». «Это будет толчком для возобновления экономических отношений по всему спектру отраслей», — добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего он назвал защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.

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Марина Совина
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