Россиянин случайно сжег лес на почти полмиллиарда рублей

Пермяк случайно сжег лес, причинив региону ущерб на 465 миллионов рублей

Жителя Пермского края признали виновным в уничтожении леса на сумму в почти полмиллиарда рублей. Суд отметил, что столь крупный ущерб мужчина нанес случайно, что не освободило россиянина от ответственности. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2021 года. Россиянин пилил трубу и высек искру, от которой загорелась сухая трава, а затем и целый лес. Общая площадь возгорания составила более 292 гектаров, что эквивалентно площади 400 футбольных полей.

Суд приговорил россиянина к году исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в пользу государства, кроме того ему придется компенсировать причиненный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил — у пермяка еще есть шанс его оспорить.

Ранее сообщалось, что житель Брянска случайно сжег деньги, накопленные на покупку квартиры. Купюры его жена спрятала в старый чайник, от которого мужчина избавился во время уборки.