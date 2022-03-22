Представитель Пентагона заявил, что США активизировали переговоры о поставках Украине ПВО

США на различных уровнях активизировали переговоры с союзниками о поставках Украине комплексов ПВО дальнего действия, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает «Интерфакс».

«Мы ведем такие переговоры активно, буквально каждый день. На разных уровнях, не только на уровне министра, но и на других уровнях», — заявил он в ходе брифинга.

По словам Кирби, сейчас ведутся обсуждения по вопросам поставок Киеву таких средств ПВО, «которым они обучены, которые уже есть в их распоряжении». При этом представитель Пентагона заявил, что ему нечего сказать о конкретных договоренностях с участием Соединенных Штатов, однако страна точно будет активно задействована в этих разговорах и в будущем.

Он добавил, что «хотелось бы сделать это как можно быстрее». Тем не менее, «это, очевидно, суверенные решения, которые должны принимать другие страны» с учетом того, что они используют эти средства для самообороны, а также того, смогут ли они после передачи их Украине обеспечить свою защиту.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США поставляют Украине комплексы противовоздушной оборон (ПВО) советского производства, тайно приобретенные несколько десятков лет назад. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) «Оса», принятом на вооружение советской армией в начале 1970-х годов.