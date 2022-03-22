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Пушилин заявил о полном разгроме «денацифицированной» ВСУ

Глава ДНР Пушилин заявил о разгроме «денацифицированной» 36-й бригады морской пехоты ВСУ
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что 36-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) была полностью разгромлена. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По его словам, разгром 36-й бригады ВСУ должен упростить для подразделений продвижение по отдельным районам Мариуполя.

Ранее Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Мариуполем. Утверждалось, что войска ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris.

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Марина Совина
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