Пушилин заявил о полном разгроме «денацифицированной» ВСУ

Глава ДНР Пушилин заявил о разгроме «денацифицированной» 36-й бригады морской пехоты ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что 36-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) была полностью разгромлена. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По его словам, разгром 36-й бригады ВСУ должен упростить для подразделений продвижение по отдельным районам Мариуполя.

Ранее Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Мариуполем. Утверждалось, что войска ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris.

