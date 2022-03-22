Санкции против России поставили под угрозу создание термоядерного реактора в США

Axios: санкции против России могут повлиять на разработку термоядерного реактора в США

Санкции против России поставили под угрозу создание термоядерного реактора в США из-за проблем в цепочках поставок. Об этом сообщил портал Axios.

Занимающася разработкой дочерняя компания Массачусетского технологического института Commonwealth Fusion Systems (CFS) импортирует высокотемпературные полупроводники, одним из поставщиков является российская компания SuperOx.

Commonwealth Fusion Systems на фоне ситуации вокруг Украины не стала отказываться от сотрудничества, несмотря на то, что многие западные компании приостановили свою работу в России. CFS пока не изменила сроки достижения энергетической эффективности реактора и планирует выйти на положительный баланс к 2025 году.

Ранее заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх допустил, что США могут расширить санкции против России, затронув больше банков и секторов экономики, связанных с энергоносителями. По словам чиновника, рестрикции могут коснуться «стратегически важных направлений российской экономики».

