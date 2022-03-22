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Российские СМИ обязали маркировать Meta как запрещенную в России организацию

В Роскомнадзоре сообщили, что российские СМИ должны маркировать Meta как запрещенную

Фото: Pixabay

Российские СМИ должны маркировать компанию Meta как запрещенную на территории России организацию, демонстрация логотипа компании не допускается. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает РИА Новости.

«Согласно статье 4 Закона РФ "О средствах массовой информации" при распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих редакционных материалах», — говорится в сообщении. Также отмечается, что маркировка должна содержать указание, что ее деятельность на территории России запрещена.

В ведомстве отметили, что ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень.

Кроме того, не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram, добавили в Роскомнадзоре.

В понедельник, 21 марта, Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской. Деятельность организации, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, а также популярный мессенджер WhatsApp, теперь запрещена на территории России.

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Марина Совина
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