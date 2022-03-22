Звезда «Уральских пельменей» раскрыл закулисье шоу

Актер «Уральских пельменей» Рожков заявил, что съемки шоу проходят один раз в два месяца

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков раскрыл закулисье проекта. Он рассказал, что съемки выпусков проходят каждые два месяца. Этим актер поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам юмориста, коллектив регулярно работает над проектом. «Мы продолжаем сниматься. Съемки проходят, как и прежде, в Москве. Раз в два месяца мы собираемся и снимаем четыре программы. Кроме того, мы собираемся в Екатеринбурге, пишем эти программы и прогоняем их», — рассказал он. Рожков также заявил, что «Уральские пельмени» — успешный проект, и с ним «все в порядке».

При этом он отметил, что продолжает гастролировать совместно со своими коллегами Вячеславом Мясниковым, а также Артемом Пушкиным в команде под названием «Ваши пельмени». «Показываем самое лучшее, что у нас есть, наработанное за 30 лет творческой нашей деятельности», — добавил он.

Ранее Рожков рассказал об отношениях с коллегами. По его словам, он часто встречается с коллективом «Уральских пельменей» на сцене, поэтому встреч вне работы не происходит.

Осенью 2018 года стало известно, что звезды шоу «Уральские пельмени» Мясников и Рожков начали выступать дуэтом под названием «Ваши пельмени» и перестали гастролировать с основным составом проекта. При этом на время записи выступлений для телеканала СТС артисты присоединялись к «Уральским пельменям».