Лидера Венесуэлы пригласили в Россию

Посол РФ в Венесуэле Мелик-Багдасаров заявил, что Мадуро приглашен в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил приглашение посетить Россию. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, передает ТАСС.

«У президента Николаса Мадуро имеется соответствующее приглашение. Делегационные обмены между нашими странами осуществляются регулярно. Этого требует высокий темп развития двусторонних отношений», — рассказ дипломат.

Ранее Мадуро призвал мировое сообщество к ответственному поведению и недопущению эскалации напряженности. Он предупредил, что санкционные механизмы влияния на экономики отдельных стран являются предпосылками к перерастанию ситуации в вооруженный конфликт всемирного характера.