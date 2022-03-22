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Лидера Венесуэлы пригласили в Россию

Посол РФ в Венесуэле Мелик-Багдасаров заявил, что Мадуро приглашен в Россию

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил приглашение посетить Россию. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, передает ТАСС.

«У президента Николаса Мадуро имеется соответствующее приглашение. Делегационные обмены между нашими странами осуществляются регулярно. Этого требует высокий темп развития двусторонних отношений», — рассказ дипломат.

Ранее Мадуро призвал мировое сообщество к ответственному поведению и недопущению эскалации напряженности. Он предупредил, что санкционные механизмы влияния на экономики отдельных стран являются предпосылками к перерастанию ситуации в вооруженный конфликт всемирного характера.

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Николай Чигасов
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