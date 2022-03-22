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В МИД заявили о невозможности отката отношений Москвы и коллективного Запада

Замглавы МИД России Рябков заявил о невозможности возврата к прежним отношениям с Западом
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Отката к прежним отношениям с Западом не будет, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы собрали волю, ресурсы в кулак, мы действуем на опережение. А там, где мы увидели из ряда вон выходящие решения со стороны коллективного Запада, о которых раньше вроде как не было речи, мы просто удостоверились в наших худших представлениям о том, что себе могут позволить эти люди. Возврата к прошлому в отношениях с ними быть просто не может», — указал на невозможность прежних дипломатических контактов замглавы МИД.

Ранее Рябков заявил, что США «стреляют себе в ногу», отказываясь от диалога по глобальной стратегической безопасности с Россией. Также он заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на грани разрыва, и их дальнейшее развитие будет зависеть от линии, которую выберет американская сторона.

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Дмитрий Сотак
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