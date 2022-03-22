Россиянка впервые побывала в Египте и сравнила курорт с деревней

Россиянка назвала Египет курортом, предназначенным исключительно для пляжного отдыха

Российская туристка впервые побывала в Египте и перечислила особенности отдыха в отелях «все включено», которые удивили ее больше всего. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Первое, что поразило девушку, это большое количество закрытых и заброшенных зданий гостиниц, торговых центров и ресторанов. Также россиянка отметила обилие магазинов с вывесками на русском языке, которые показались ей «забавными».

Кроме того, путешественница сравнила Шарм-эш-Шейх с деревней — по ее словам, курорт предназначен исключительно для пляжного отдыха и на протяжении отпуска при желании можно не выходить за пределы отеля. «Это не плохо, просто факт», — уточнила она.

Помимо прочего, туристка пожаловалась на «напряженку» с продуктовыми магазинами. «Есть либо небольшие лавки, где продают воду-чипсы-сувениры, либо какие-то максимально убогие магазины с базовым набором продуктов», — возмутилась россиянка и отметила, что за время поездки ей не удалось попробовать свежих морепродуктов.

В заключение девушка добавила, что из-за пандемии коронавируса в Египте запретили кальяны, которые, однако, некоторые отели разрешают курить нелегально.

Ранее в марте власти Египта временно отменили штрафы за просроченные визы для россиян, которые застряли в стране из-за отмены рейсов. Как рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, сейчас ведомство помогает туроператорам решить вопрос с возвращением всех российских путешественников домой.