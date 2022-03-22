В России запланировали увеличить производство самолетов Ту-214

Вице-премьер Борисов считает, что в России увеличат производство Ту-214 до 10 единиц в год

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что производство пассажирских самолетов Ту-214 планируется увеличить как минимум до 10 единиц в год. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод имени Сергея Петровича Горбунова, пишет ТАСС.

Борисов отметил, что обсудил дальнейшие производственные планы завода, в том числе поэтапный выход на выпуск самолетов в заявленном объеме. Кроме того, вице-премьер добавил, что сейчас стоит вопрос о возможности использования Ту-214 российскими авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», Red Wings и другими.

«Насущный вопрос — это восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей для того, чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом», — считает Борисов.

Вице-премьер обратил также внимание на то, что Ту-124 состоит в основном из российских компонентов, зарубежные используются минимально. По его расчетам, импортные комплектующие можно заместить практически за год.

Ранее в марте в Минпромторге пообещали увеличить производство лайнеров Sukhoi Superjet 100 до 40 самолетов в год. «Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов "Суперджет-100" до 40 единиц в год», — заявил глава министерства Денис Мантуров.