В Томске создали виртуальный музей археологических находок из Хакасии

Студенты и ученые Томского государственного университета создали научно-популярный сайт, посвященный последним открытиям на Оглахтинском могильнике. Об этом сообщили в прес-службе вуза, передает «Томский обзор».

В виртуальном музее можно увидеть объемные модели экспонатов возрастом более 1500 лет. Сайт создали в том числе и из-за того, что находки хрупкие и долго не сохраняются. На нем также представлена информация об истории изучения могильника.

«Значение оглахтинских древностей для мировой культуры сложно переоценить, так как на нашей планете сегодня известно не так уж много прекрасно сохранившихся полихромных тканей, меховых одежд и высокохудожественных деревянных изделий, датируемых II–IV веков нашей эры.», — объяснила заведующая кафедрой антропологии и этнологии ТГУ Ольга Зайцева.

По ее словам, самая интригующая находка 2021 года — модель жилища, представляющая собой коробку из ивовых стенок на четырех ножках и со съемной орнаментированной резной крышкой из кедра. Вероятно, она служила алтарем, в котором жили духи-покровители.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии завершается капитальный ремонт историко-краеведческого музея в Майском районе. Музей был открыт 8 мая 1975 года, к 30-летию Победы над фашистской Германией. Позже он стал филиалом государственного казенного учреждения культуры «Национальный музей КБР». Здание, в котором в ходе строительных работ восстановили четыре зала, возвели в начале ХХ века первые поселенцы города Майского.