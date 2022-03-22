Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач назвал способы восполнить нехватку витамина D весной

Эндокринолог Жиляев порекомендовал принимать витамин D круглый год

Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, диетолог Виктор Жиляев назвал способы восполнить нехватку витамина D весной. Он порекомендовал принимать его в составе витаминно-минеральных комплексов круглый год, передает радио Sputnik.

Специалист отметил, что витамин выполняет большое число функций в организме человека, в первую очередь способствует усвоению кальция из пищи. При нехватке витамина D в костях становится мало кальция, что способствует перелому, особенно у женщин после менопаузы и мужчин старше 60 лет.

Материалы по теме:
«Все начали очень быстро их скупать» Что происходит с поставками и ценами на лекарства в России на фоне санкций?
«Все начали очень быстро их скупать»Что происходит с поставками и ценами на лекарства в России на фоне санкций?
17 марта
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
Вчера

«Также исследования показали, что, если уровень витамина D снижен, то и иммунитет ослаблен. Доказано положительное влияние витамина D на мышечный тонус, на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, опосредованно он участвует в регуляции артериального давления», — пояснил Жиляев.

Врач добавил, что витамин D вырабатывается в организме под действием солнечных лучей, но в городе таким образом восполнить его нехватку сложно, поэтому следует круглый год принимать витаминно-минеральные комплексы. В них содержится точно выверенная на основе исследований доза, которая безопасна для взрослого человека.

Получить витамин D можно при посещении солярия, но важно соблюдать умеренность, предупредил Жиляев. Он отметил, что регулярная процедура увеличивает риск развития рака кожи на 75 процентов и посоветовал быть аккуратными.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала, что весной нередко наблюдается дефицит витаминов, поэтому иммунная система у россиян может «работать на пределе». Она посоветовала следить за питанием и составлять сбалансированный рацион.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Японией
Россияне назвали самые популярные направления для подработки
Мужчина спас утопающего и застрелил его в тот же день
Ряду россиян анонсировали повышений пенсий
Зеленский рассказал о решении остаться в Киеве «при любых обстоятельствах»
Врач назвал способы восполнить нехватку витамина D весной
Создано устройство для обнаружения раковых клеток
Инвестор спрогнозировал судьбу замороженных активов России
Трамп оспорил вызов на допрос по делу о его коммерческой компании
Россиянам объяснили последствия реструктуризации кредита
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.