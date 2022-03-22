Названо число планирующих отпуск за границей россиян в 2022 году

14 процентов россиян запланировали провести отдых за границей в 2022 году

В 2022 году 14 процентов россиян планируют провести отпуск за границей. Такое число называет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

По данным аналитиков, взять отпуск собираются 92 процента граждан России. Большинство (около 60 процентов) отправятся в путешествие внутри страны, 10 процентов намерены провести его на даче, еще семь процентов респондентов запланировали сделать во время отпуска ремонт. Отмечается, что только один процент опрошенных займется на отдыхе самообразованием.

Специалисты также выяснили, что больше 55 процентов россиян считают, что давно не были в отпуске. 38 процентов респондентов отдыхали последний раз более полугода назад, менее полугода — 27 процентов.

В исследовании сервиса приняли участие 1,9 тысячи жителей России в возрасте от 18 до 55 лет. Опрос проводился в период с 15 по 20 марта.

Ранее в марте Минтранс перечислил россиянам зарубежные страны, доступные для перелетов прямыми рейсами. В настоящее время из России можно улететь без пересадок в 21 государство: Алжир, Армению, Бахрейн, Белоруссию, Венесуэлу, Израиль, Индию, Ирак, Казахстан, Катар, Киргизию, Монголию, Сербию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.