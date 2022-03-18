Россиянам назвали доступные для прямых перелетов зарубежные страны

В Минтрансе заявили, что для полетов без пересадок россиянам доступна 21 страна

В настоящее время из России можно улететь без пересадок в 21 государство, включая Азербайджан, ОАЭ, Турцию и Марокко. Доступные для прямых перелетов зарубежные страны россиянам назвали в Минтрансе, сообщает РИА Новости.

Так, отечественные путешественникам могут на прямых рейсах отправиться также в Алжир, Армению, Бахрейн, Белоруссию, Венесуэлу, Израиль, Индию, Ирак, Казахстан, Катар, Киргизию, Монголию, Сербию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

При этом отмечается, что за границу из России продолжили летать 6 российских и 29 зарубежных авиаперевозчиков.

Ранее в марте сообщалось, что отечественная компания Utair перевела 50 самолетов в российский регистр. При этом указано, что перерегистрация самолетов началась еще в прошлом году. На сегодняшний день перевозчик закончил перевод в Росреестр всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing-767.