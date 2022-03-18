Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали доступные для прямых перелетов зарубежные страны

В Минтрансе заявили, что для полетов без пересадок россиянам доступна 21 страна

Фото: Charles-Adrien Fournier / Unsplash

В настоящее время из России можно улететь без пересадок в 21 государство, включая Азербайджан, ОАЭ, Турцию и Марокко. Доступные для прямых перелетов зарубежные страны россиянам назвали в Минтрансе, сообщает РИА Новости.

Так, отечественные путешественникам могут на прямых рейсах отправиться также в Алжир, Армению, Бахрейн, Белоруссию, Венесуэлу, Израиль, Индию, Ирак, Казахстан, Катар, Киргизию, Монголию, Сербию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Материалы по теме:
На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
На крыше мира.Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
8 сентября
«Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Некоторые живут прямо на земле»Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
2 апреля

При этом отмечается, что за границу из России продолжили летать 6 российских и 29 зарубежных авиаперевозчиков.

Ранее в марте сообщалось, что отечественная компания Utair перевела 50 самолетов в российский регистр. При этом указано, что перерегистрация самолетов началась еще в прошлом году. На сегодняшний день перевозчик закончил перевод в Росреестр всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing-767. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил прервавшуюся трансляцию выступления Путина в «Лужниках»
Террористическое движение «Колумбайн» появилось в реестре ФСБ
Известная актриса решила избавиться от дома в США вскоре после покупки
Ведущий Первого канала развеял миф о распространенном заболевании
Пушилин заявил о близкой победе в Донбассе
Россия гарантировала ответ на высылки дипломатов
Россиянам разрешили «живые» эмоции в сети
IT-эксперт предупредил об опасности VPN-сервисов
В Совфеде усомнились в успехе «дерусификации экономики» Польши
«Газпром» заработал рекордно много денег
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.