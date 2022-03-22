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Россиянам развеяли миф об опасности воды из крана

Кандидат наук Гончар назвал водопроводную воду безопасной и пригодной для питья

Фото: Pixabay

Генеральный директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар прокомментировал популярный миф об опасности водопроводной воды. Специалист развеял его в беседе с Ura.ru.

Гончар назвал воду из крана безопасной и пригодной для питья. По его мнению, она не отличается по характеристикам
от бутилированной. По словам ученого, вода в Москве и Санкт-Петербурге обладает высочайшим качеством по сравнению с Парижем, Токио и Сингапуром.

«Проверены десятки тысяч образцов. В каждом доме Москвы по одному из контрактов мы проверяем воду ежемесячно. Максимум, что может быть — это кратковременно превышение железа после отключения. В Питере вода еще лучше, она мягче, накипи не оставляет. Если все-таки что-то смущает, можно использовать фильтр, даже кувшинного типа», — призвал россиян кандидат наук.

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Специалист допустил, что на юге России могут возникнуть проблемы с чистотой и безопасностью воды. Однако если ее прокипятить, то микроорганизмы не навредят человеку. Гончар отметил, что около 80 процентов бутилированной воды производят на основе водопроводной.

Чтобы выбрать в магазине воду природного происхождения, следует обратить внимание на ее состав.

«Если указано на бутылке, что вода питьевая или артезианская, то она, скорее всего, доочищенная из водопровода. Если написано, что из природного источника, то это скважина или родник», — заключил Гончар.

Ранее специалисты компании «Барьер» оценили качество воды в российских городах. Представители организации не обнаружили чистой воды ни в одном регионе страны.

Марина Совина
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