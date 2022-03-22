Найдено решение проблемы нехватки воды в Африке

Рациональное управление подземными водами поможет Африке решить водный вопрос

Более рациональное управление ресурсами подземных вод поможет Африке решить проблему с нехваткой питьевой воды. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование благотворительной организации WaterAid, которая занимается вопросами водоснабжения, а также Британской геологической службы.

Подземные воды находятся в толще горных пород верхней части земной коры и составляют около 99 процентов от всей пресной воды в жидком состоянии. Ресурсов подземных вод в странах Африки к югу от Сахары достаточно для того, чтобы развить сельское хозяйство и обеспечить людей достаточным количеством чистой воды для питья и гигиены. Согласно результатам исследования, большинство африканских стран нашли способ пережить засуху продолжительностью по меньшей мере в пять лет, а некоторые — более 50 лет за счет своих запасов подземных вод. Кроме того, каждая африканская страна к югу от Сахары может поставлять 130 литров питьевой воды в день на душу населения из подземных вод, однако большинство из них использует лишь около десяти процентов.

«Наши результаты развенчивают миф о том, что в Африке заканчивается вода. Но трагедия заключается в том, что миллионам людей на континенте по-прежнему не хватает чистой воды для питья. Прямо под ногами людей находятся огромные запасы воды, многие из которых ежегодно пополняются за счет осадков и других поверхностных вод, но они не могут получить к ним доступ», — рассказал исполнительный директор WaterAid в Великобритании Тим Уэйнрайт.

Причинами неэффективного управления ресурсами эксперты называют недостаточное инвестирование в оборудование и инфраструктуру, нехватку квалифицированных специалистов, а также поверхностные знания о подземных водах. При нерациональном использовании ресурсов существует опасность того, что они могут быстро загрязниться или истощиться, так как не все из них можно пополнить за счет выпадения осадков.

Ведущий автор исследования Ричард Коннор предупредил, что эффективное решение по управлению подземными водами потребует больших вложений, однако в долгосрочной перспективе выгода от него будет огромной. «Правильное управление позволит этому ресурсу быть доступным для многих поколений», — отметил специалист.

По данным ООН, 2,2 миллиарда человек во всем мире в настоящее время не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а около четырех миллиардов живут в регионах, которые испытывают острую нехватку воды не менее одного месяца в году. Эксперты предупреждают, что потребление воды в мире будет расти примерно на один процент в год в течение следующих 30 лет. Ожидается, что зависимость человечества от подземных вод будет расти, поскольку доступность поверхностных вод становится все более ограниченной из-за изменения климата.