В Турции раскрыли местонахождение яхты Абрамовича

Яхту Eclipse бизнесмена Абрамовича заметили в порту турецкого района Мармарис

Яхту российского бизнесмена Романа Абрамовича Eclipse заметили в порту района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции. Местонахождение судна раскрыло агентство Anadolu.

По его данным, шестиэтажная яхта Абрамовича привлекла внимание жителей и гостей туристического района.

Уточняется, что судно будет оставаться у берегов Турции в течение недели.

В понедельник, 21 марта, сообщалось о местоположении другой яхты миллиардера — Solaris. Судно заметили в нескольких километрах от юго-западного побережья Турции, оно стремилось обогнуть воды Европейского союза. СМИ полагают, что сам Абрамович уже давно находится в Турции — личный самолет олигарха дважды за последнюю неделю вылетал из Стамбула в Москву и обратно.

По состоянию на декабрь 2021 года, стоимость лодки Eclipse оценивается в 700 миллионов долларов. Длина судна составляет 162,4 метра, оно оснащено тремя вертолетными площадками, девятью палубами с 18 гостевыми каютами, 15-метровым крытым бассейном с голубым гранитным дном, который можно поднять до уровня палубы и использовать в качестве танцпола. Помимо этого, на Eclipse расположены полностью оборудованный тренажерный зал, спа-центр, массажный кабинет, салон красоты, сауна и кухня.