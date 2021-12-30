На берегах Карибов заметили скопление роскошных яхт миллиардеров

На побережье Карибского моря около острова Сент-Барт одновременно скопились суперъяхты российских и зарубежных миллиардеров. Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, среди роскошных лодок журналисты заметили судно российского олигарха Романа Абрамовича. Текущая стоимость лодки Eclipse оценивается в 700 миллионов долларов (52,4 миллиарда рублей). Длина корабля составляет 162,4 метра, он оснащен тремя вертолетными площадками, девятью палубами с 18 гостевыми каютами, 15-метровым крытым бассейном с голубым гранитным дном, который можно поднять до уровня палубы и использовать в качестве танцпола. Помимо этого, на Eclipse расположены полностью оборудованный тренажерный зал, спа-центр, массажный кабинет, салон красоты, сауна и кухня.

Кроме того, на берегу Карибского моря обнаружили яхту друга и делового партнера Абрамовича, предпринимателя Евгения Швидлера. Судно Le Grand Blue длиной 112,7 метра и стоимостью 150 миллионов долларов (11,2 миллиарда рублей) имеет вертолетную площадку, систему очистки воды и две дополнительные лодки, именуемые тендерами.

Основатель мессенджера WhatsApp Ян Кум также пришвартовал свою яхту на острове Сент-Барт. 100-метровый корабль Moonrise за 220 миллионов долларов (16,4 миллиарда рублей) оснащен восемью каютами для 16 гостей и помещениями для 32 членов экипажа. Помимо этого, на борту установлены вертолетная площадка, пляжный клуб и тренажерный зал. Передняя палуба судна выполнена из тикового дерева.

Помимо этого, были замечены яхты американского продюсера Дэвида Геффена, бывшего канадского хоккейного вратаря Патрика Довиги, израильского бизнесмена Эяля Офера и американских предпринимателей Херба Чамберса и Джеффри Безоса.

Ранее в декабре появились подробности о внутреннем убранстве суперъяхты Майкла Джордана. 58-летняя звезда команды Chicago Bulls является владельцем 70-метрового пятипалубного судна Joy стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов (5,9 миллиарда рублей). Известно, что спортсмен приобрел ее в 2019 году.