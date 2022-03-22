Лукашенко назвал новое золото для Белоруссии

Лукашенко заговорил о сравнимой с золотом ценности зерна

Зерно в этом году станет для Белоруссии таким же ценным товаром, как золото и нефть. С такой оценкой выступил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам посевных работ в республике. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Зерно сегодня — практически новое золото или нефть. Может быть, даже будет дороже», — поделился прогнозом Лукашенко. Ценность зерна станет сравнимой с золотом из-за невысоких шансов другого крупного поставщика — Украины — провести полноценную посевную кампанию, уверен президент Белоруссии.

Обращаясь к ответственным чиновникам и аграриям, Лукашенко заявил, что белорусские власти со своей стороны уже приняли все необходимые решения для успеха посевной, и теперь дело за исполнителями. «Осталось четко выполнить свои задачи на местах. Но, как мне докладывают, некоторые регионы работают слабовато», — посетовал политик.

Ранее Лукашенко предложил Украине «превратиться» в Белоруссию, но «с определенными нюансами». Президент считает, что Киеву следует взять за пример политику Минска.

