Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко назвал новое золото для Белоруссии

Лукашенко заговорил о сравнимой с золотом ценности зерна

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Зерно в этом году станет для Белоруссии таким же ценным товаром, как золото и нефть. С такой оценкой выступил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам посевных работ в республике. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Зерно сегодня — практически новое золото или нефть. Может быть, даже будет дороже», — поделился прогнозом Лукашенко. Ценность зерна станет сравнимой с золотом из-за невысоких шансов другого крупного поставщика — Украины — провести полноценную посевную кампанию, уверен президент Белоруссии.

Материалы по теме:
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы. Почему Россия вынуждена спасать ее?
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы. Почему Россия вынуждена спасать ее?
2 июня
Незаменимый есть. Лукашенко опять меняет Конституцию Белоруссии. Как это поможет ему изменить страну и удержать власть?
Незаменимый есть.Лукашенко опять меняет Конституцию Белоруссии. Как это поможет ему изменить страну и удержать власть?
16 февраля

Обращаясь к ответственным чиновникам и аграриям, Лукашенко заявил, что белорусские власти со своей стороны уже приняли все необходимые решения для успеха посевной, и теперь дело за исполнителями. «Осталось четко выполнить свои задачи на местах. Но, как мне докладывают, некоторые регионы работают слабовато», — посетовал политик.

Ранее Лукашенко предложил Украине «превратиться» в Белоруссию, но «с определенными нюансами». Президент считает, что Киеву следует взять за пример политику Минска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отказ России обсуждать мирный договор с Японией
Футболист сборной России оценил возможное понижение зарплат в РПЛ
Российский дизайнер пожаловалась на дорогое жилье в зарубежном городе
Москвич устроил стрельбу из автомата Калашникова
Глава ЛНР высказался о дополнительной мобилизации в республике
Народная милиция ДНР отчиталась о потерях украинской армии
СК возбудил дело об экстремизме в отношении российского осужденного
Европейская страна сократила российским туристам срок безвизового пребывания
В Грузии решили отменить обязательное ношение масок на улице
Суд признал Навального виновным в неуважении к суду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.