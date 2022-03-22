Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Экс-депутат Рады предупредил о риске распада Украины

Экс-депутат Рады Журавко заявил, что Украина может потерять нынешние территории

Фото: Dmytro Smolyenko/ Globallookpress.com

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко предупредил о риске распада Украины. Он заявил в беседе с РИА Новости, что Киев может потерять нынешние территории из-за политики президента Владимира Зеленского, который «продолжает выполнять приказы англо-саксонсов и американцев».

«Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше будет для всей Украины и ее целостности, тем больше будет шансов сохраниться в нынешних границах и не допустить распада государства», — указал политик.

По мнению Журавко, украинский лидер своими действиями подставляет под удар население страны.

Ранее президент Украины призвал провести всеукраинский референдум для того, чтобы окончательно обозначить компромиссы на переговорах между Киевом и Москвой. Речь идет о гарантиях безопасности для Донбасса и Крыма. По словам главы государства, народ должен будет дать ответы на те или иные форматы компромиссов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Японией
США активизировали переговоры о поставках Украине ПВО
Россиянка впервые побывала в Египте и сравнила курорт с деревней
Доктор Мясников раскрыл причину хорошего самочувствия
Европейская страна отказалась вводить санкции против России
Экс-депутат Рады предупредил о риске распада Украины
Россияне назвали самые популярные направления для подработки
Мужчина спас утопающего и застрелил его в тот же день
Ряду россиян анонсировали повышений пенсий
Зеленский рассказал о решении остаться в Киеве «при любых обстоятельствах»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.