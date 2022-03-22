Экс-депутат Рады предупредил о риске распада Украины

Экс-депутат Рады Журавко заявил, что Украина может потерять нынешние территории

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко предупредил о риске распада Украины. Он заявил в беседе с РИА Новости, что Киев может потерять нынешние территории из-за политики президента Владимира Зеленского, который «продолжает выполнять приказы англо-саксонсов и американцев».

«Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше будет для всей Украины и ее целостности, тем больше будет шансов сохраниться в нынешних границах и не допустить распада государства», — указал политик.

По мнению Журавко, украинский лидер своими действиями подставляет под удар население страны.

Ранее президент Украины призвал провести всеукраинский референдум для того, чтобы окончательно обозначить компромиссы на переговорах между Киевом и Москвой. Речь идет о гарантиях безопасности для Донбасса и Крыма. По словам главы государства, народ должен будет дать ответы на те или иные форматы компромиссов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

