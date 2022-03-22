Экс-депутат Рады призвал Киев принять требования России по Крыму

Экс-депутат Рады Журавко заявил, что РФ справедливо требует у Киева признать статус Крыма

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко в беседе с РИА Новости призвал Киев принять условия России по Крыму и подчеркнул, что Москва справедливо требует у Украины признания российского статуса полуострова.

«Россия делает правильно, выдвигая условия и требуя признать российский статус Крыма», — заявил политик.

Журавко напомнил, что крымчане сами определили свое будущее на референдуме в 2014 году, проголосовав за вступление полуострова в состав Российской Федерации, и это слово и решение следует уважать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Крым и Донбасс — это тяжелая история для всех, и этот вопрос необходимо решать после получения Украиной гарантий безопасности. При этом он заявил о готовности обсуждать с президентом России Владимиром Путиным эти территории.

