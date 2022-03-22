Сокращение поставок алмазов из России оказалось выгодным для Зимбабве

Возможное сокращение поставок алмазов из России поднимет спрос на продукцию Зимбабве

Возможное сокращение поставок алмазов из России будет иметь последствия для индустрии драгоценных камней и поднимет спрос на продукцию других производителей. Об этом заявил крупнейший производитель необработанных алмазов в Зимбабве, сообщает Bloomberg.

По словам главного исполнительного директора Zimbabwe Consolidated Diamond Марка Мабхуду, российская «Алроса» является крупнейшим в мире производителем алмазов — её доля составляет 30 процентов от мирового рынка. Перебои с поставками приведут к дефициту предложения, что окажется выгодным для других игроков на рынке, так как поднимет спрос на их продукцию, в том числе на товары Zimbabwe Consolidated Diamond.

Мабхуду также отметил, что южноафриканская страна планирует получить доход от горнодобывающей промышленности в размере 12 миллиардов долларов к следующему году. «В 2022 году мы намерены не только достичь, но и превысить нашу цель по добыче алмазов более чем на 40 процентов по сравнению с базовой целью на 2021 год», — заявил Мабхуду.

Ранее в марте Госдума приняла закон, разрешающий российским компаниям переезжать в специальные административные районы (САР) из иностранных юрисдикций. Ради снижения налогов возможность перерегистрироваться рассматривали несколько российских компаний, в том числе «Алроса».