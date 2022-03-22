Песков отверг утверждения о злости на украинцев у россиян и Путина

Песков пояснил, что ни президент Путин, ни кто-либо другой в России не зол на украинцев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что россияне и, в частности, президент страны Владимир Путин испытывают злость в отношении украинцев. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

По словам Пескова, ни Владимир Путин, ни кто-либо другой в России не зол на украинцев. «Он зол на тех людей на Украине, кто хочет быть частью НАТО, чтобы разместить американские ядерные ракеты на своей территории. Он зол на тех людей на Украине, кто запрещает народу говорить на русском языке в своей стране, в том числе тем русским, которые многие годы живут на Украине. Он зол на тех людей, которые носят символику нацистов на улицах Киева и Львова», — пояснил он. Кроме того, злость у российского лидера вызывают те, кто «хочет годами говорить с миром и с переговорной группой в Минске, не выполняя каких-либо принятых на себя обязательств».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Песков заявил, что на данный момент она идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.