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В России представили проект арктического корабля «Хаски»

В России представили проект арктического корабля обеспечения и поддержки «Хаски»

Фото: Объединенная судостроительная корпорация

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило проект арктического корабля обеспечения и поддержки проекта 15550 «Хаски». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

«Мы предложили его командованию [Военно-морского] флота, ждем ответа», — сообщил он.

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Модель корабля представили в Государственной Думе на экспертном совете, посвященном судостроению. Гендиректор ОСК отметил, что судно предназначено для защиты Северного морского пути (СМП).

По словам Рахманова, корабль проекта 15550 «Хаски» представляет собой паром снабжения ледового класса для работы на СМП. Также его можно использовать как военное судно снабжения, десантный корабль, паром и транспорт.

Водоизмещение корабля составляет 14 тысяч тонн. Автономность плавания «Хаски» достигает 60 суток, а максимальная скорость — 15 узлов. Корабль может нести вертолет Ми-8 и четыре беспилотника. В его арсенал входят две артиллерийские установки АК-630. Корабль может принять на борт мотострелковую бригаду или дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион».

Ранее стало известно, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» получит новое оружие.

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Даниил Иринин
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