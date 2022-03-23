В Госдуме заявили о разработке единого закона об иностранных агентах

Депутат Луговой заявил, что предложит ГД разработать единый закон об иностранных агентах

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что предложит ГД разработать единый закон об иностранных агентах. Его слова передает РИА Новости.

Депутат сообщил, что планирует выступить с инициативой о разработке закона, тему обсудят в рамках профильной комиссии. По словам Лугового, работа над законодательным регулированием иностранных агентов станет одним из приоритетных направлений комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России. Создание палаты ранее анонсировал спикер. «На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично буду предлагать, учитывая, что сейчас все регулирование в различных законах определено — об НКО, о СМИ и так далее, — делать самостоятельный закон об иностранных агентах», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума одобрила поправку, согласно которой в России будет создан единый реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента или связанных с ними. Ведомство создаст перечень лиц, в который в основном войдут сотрудники признанных иностранными агентами СМИ и некоммерческих организаций.