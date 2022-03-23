Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Мужчина нашел старое свадебное фото и удивил пользователей сети его реставрацией

Пользователь Reddit нашел архивное свадебное фото от 1958 года и сделал его цветным

Фото: IDoArtForYou / Reddit

Пользователь сайта Reddit под ником IDoArtForYou отреставрировал и сделал цветной свадебную фотографию, которую он нашел на просторах интернета. Пост, в котором юзер показал архивный снимок до и после обработки, удивил других юзеров.

По словам мужчины, свадебное фото было сделано в 1958 году. На нем невеста, снятая крупным планом, позирует в белом платье. «Это бабушка одного из пользователей Reddit в день своей свадьбы. Я отреставрировал снимок и добавил в него красок», — рассказал автор поста.

Результат его обработки восхитил пользователей сайта «То, как вы смогли передать тон и цвет кожи невесты, выглядит потрясающе. И у меня не хватает слов, чтобы описать, как хорошо вы раскрасили ее волосы. Прекрасная работа», — написал один из них. Однако некоторые пользователи обратили внимание, что цвет зубов невесты на отреставрированном фото выглядит ненатуральным. «Мне нравится ее улыбка на оригинальном снимке», — признался один из комментаторов.

Ранее другой пользователь сайта Reddit опубликовал видео, на котором мальчик прервал рабочую онлайн-конференцию с участием отца, из-за чего мужчина, сидевший перед экраном в пиджаке и рубашке, случайно предстал перед коллегами в шортах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Шольц заявил об обратном эффекте санкций против России
Врач назвала распространенный болезненный симптом после COVID-19
Ветерана боевых действий в Донбассе приговорили за бандитизм
Раскрыто происхождение астероида Рюгу
Переехавшую за границу россиянку неприятно удивила одна привычка европейцев
В США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России
Захарова объяснила невозможность переговоров по мирному договору с Японией
Россиянка назвала способы привнести культуру Дагестана в Москву
Медведи в Московском зоопарке проснулись раньше срока
Умер советский актер Юрий Померанцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.