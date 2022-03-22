Ворвавшийся в рабочую конференцию ребенок случайно раскрыл секрет отца

Ребенок прервал онлайн-конференцию и случайно раскрыл, что его отец сидит без штанов

Пользователь Reddit опубликовал видео, на котором ребенок ворвался в онлайн-конференцию с участием отца и случайно раскрыл его секрет. Ролик набрал несколько десятков тысяч лайков.

В опубликованном видео мальчик зашел в комнату отца, когда тот общался с коллегами по видеосвязи во время рабочей конференции, помахал руками, а затем убежал. После этого смутившийся мужчина принес извинения коллегам и встал со стула, чтобы закрыть дверь. В этот момент его собеседники заметили, что мужчина сидел на рабочей встрече без штанов.

«Отличные шорты!» — воскликнул один из участников конференции. Через несколько секунд он встал со стула и показал, что тоже одет в шорты.

В комментариях к ролику многие пользователи признались, что, как и герои видео, предпочитают носить удобную одежду во время онлайн-встреч с коллегами. «Я работаю главой одной компании, и я ношу футболку и шорты во время всех онлайн-встреч», — написал один из юзеров.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что установила скрытую камеру в спальне, чтобы узнать причину постоянного беспорядка на кровати — заправленная постель женщины становилась мятой в ее отсутствие. Оказалось, что все это время бардак устраивал ее питомец.