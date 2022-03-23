Единоросс назвал преступлением американские биолаборатории у границ России

Михаил Романов: биолаборатории у границ России — преступление, требующее правовой оценки

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов назвал преступлением возможное размещение Соединенными Штатами Америки лабораторий по разработке биологического оружия массового уничтожения на территории Украины.

В среду, 23 марта, депутаты Государственной Думы проголосовали за принятие проекта постановления «О поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины». Проект данного постановления был внесен на рассмотрение парламента Комитетом Государственной Думы по контролю. В соответствии с постановлением предлагается поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования, а также обратиться в Совет Федерации с предложением об организации парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

Михаил Романов считает, что конфликт между Россией и западными странами вышел на новый уровень противостояния еще до начала спецоперации российских войск на территории Украины.

«Военные действия, переговоры дипломатов, введение экономических санкций — это все уже можно считать консервативными методами ведения международного диалога. Хотя каждый из них — более или менее публичен и, главное, законен. А тайное создание биологического оружия массового поражения у границ другого государства, — это совершенно другой уровень международного общения. Это, однозначно, преступление, которое должно получить соответствующую правовую оценку всего мира», — убежден Михаил Романов.

Парламентарий также выразил уверенность в том, что мировое сообщество, позволяя Соединенным Штатам разрабатывать биологическое оружие, проявляет глубокий инфантилизм.

«Видимо, лидеры европейских стран полагают, что созданное для причинения вреда России биооружие окажется безопасным для остальной Европы и никогда не будет применено против нее в рамках очередной гуманитарной миссии с участием натовских войск. Хочется окрикнуть не осуждающую американские биоразработки на украинской земле Европу: "Эй страус, у тебя под ногами не песок, а асфальт!" Наши войска там были, в ходе спецоперации установлены факты наличия на Украине биолабораторий, следы существования которых пыталась скрыть отступающая украинская армия. Обнаружены документы о разработке особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других опасных и заразных смертельных болезней. Европейские державы не боятся инкубатора чумы в непосредственной близости от себя? Не хотят замечать? Отворачиваются от следов преступления США, сосредоточившись на ненависти к России? Ликвидируя эти лаборатории и раскрывая информацию об их существовании, наша страна в очередной раз спасает Европу. Парламентское расследование фиксирует это, придавая официальный статус обнаруженному факту подготовки создания биологического оружия», — считает Михаил Романов.

