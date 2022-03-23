В Китае рассказали про погодные условия во время трагедии с Boeing 737

Штаб по ЧС Китая заявил, что в момент крушения Boeing 737 не было опасных погодных условий

В момент крушения пассажирского борта Boeing 737 на юге Китая не было опасных погодных условий, сообщило Центральное телевидение КНР с ссылкой на представителей национального штаба по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

«Во время крушения самолета погода на маршруте была пригодной для полетов и не было опасных погодных явлений. Перед взлетом самолет выполнил нормы технического обслуживания и соответствовал требованиям летной годности», — рассказали представители. Также было отмечено, что пилоты имели обширный летный опыт и хорошее состояние здоровья.

Ранее представители управления гражданской авиации КНР заявили, что спасатели обнаружили на месте трагедии один из черных ящиков Boeing 737. Информация, которая будет расшифрована с этого информационного носителя, поможет определить истинные причины авиакатастрофы.

21 марта пассажирский Boeing 737, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Падение борта China Eastern Airlines вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и 9 членов экипажа.