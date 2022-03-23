Обнаружен черный ящик потерпевшего крушение в Китае Boeing 737

В Китае спасатели нашли один из черных ящиков разбившегося на юге страны Boeing 737

Спасатели обнаружили один из черных ящиков пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, потерпевшего крушение на юге Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение страны.

Уточняется, что регистрирующее устройство было найдено на месте катастрофы в среду, 23 марта, во второй половин дня.

21 марта Boeing 737, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

Падение борта China Eastern Airlines вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.