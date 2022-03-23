Президент Абхазии отправился с визитом в Россию

Президент Абхазии Бжания отправился с рабочим визитом в Москву

Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с визитом в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, передает ТАСС.

Отмечается, что Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого он планирует провести ряд встреч в администрации президента и правительстве России.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). По словам главы государства, с народами ДНР и ЛНР Абхазию связывают особые отношения, а судьбы всех трех республик являются схожими.