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Президент Абхазии отправился с визитом в Россию

Президент Абхазии Бжания отправился с рабочим визитом в Москву

Фото: Globallookpress.com

Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с визитом в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, передает ТАСС.

Отмечается, что Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого он планирует провести ряд встреч в администрации президента и правительстве России.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). По словам главы государства, с народами ДНР и ЛНР Абхазию связывают особые отношения, а судьбы всех трех республик являются схожими.

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Алевтина Запольская
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