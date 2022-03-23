Названы входящие в группу риска по развитию рака легких категории россиян
Жители крупных городов и неблагоприятных с точки зрения экологии регионов входят в группу риска по развитию рака легких. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России Алексей Печетов.
По его словам, в группу риска также входят еще две категории: курильщики и пациенты с онкологическим анамнезом в семье. Хирург предупредил, что до определенного момента болезни легких никак не проявляются. Однако когда возникают такие симптомы как одышка, кашель с кровью, боль, то опухоль зачастую бывает уже в запущенной стадии, добавил специалист.
Печетов отметил, что наиболее точным методом выявления рака легких является компьютерная томография. Для профилактики болезней легких врач рекомендовал россиянам вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и регулярно обследоваться.
Ранее ученые назвали напиток, увеличивающий риск развития рака в три раза. Специалисты полагают, что парагвайский чай матэ, который подается в традиционном сосуде калабасе с металлической трубочкой, провоцирует развитие шести видов онкологии.