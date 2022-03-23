Косачев прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из Польши
Возможная высылка российских дипломатов из Польши заморозит отношения Москвы и Варшавы. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет РИА Новости.
По его словам, отношения России и Польши «ухудшать больше некуда». Однако, если останется пространство для прямых контактов людей, «прежде всего в рамках приграничного сотрудничества», его следует сохранить.
Сенатор выразил уверенность в том, что Россия ответит на высылку российских дипломатов из Польши.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что высылка 45 дипломатов из корпуса общей численностью 60 человек создает возможность полной парализации работы посольства. Кроме того, обвинения в шпионаже, выдвинутые Польшей против российских дипломатов, должны иметь серьезные доказательства, уточнил он.
23 марта, правительство Польши приняло решение выслать из страны 45 российских дипломатов. Соответствующую ноту польские власти вручили лично послу России.