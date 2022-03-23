В Крыму захотели национализировать отели украинцев

Глава Крыма Аксенов заявил о национализации отелей украинцев, поддержавших режим в Киеве

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике могут принять решение о национализации отелей украинских владельцев, которые поддержали режим в Киеве. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Аксенова, правительство Крыма совместно с ФСБ захотело проверить информацию по «всем персонажам», кто ведет в публичном поле пропагандистскую деятельность и поддерживает нацистский режим.

«У нас инструмент национализации присутствует, поэтому по всем потенциальным объектам, которые уже выявлены, мы ограничения ввели. Они никуда от нас уже не уйдут. Поверьте, решение будет принято уже в ближайшее время. Здесь даже без вариантов», — добавил глава республики.

При этом Аксенов уточнил, что решение не будет касаться простых граждан Украины, не выражающих враждебность в адрес России.

Ранее в марте в Крыму оценили готовность региона к наплыву туристов. По мнению постоянный представитель республики при президенте России Георгия Мурадова, полуостров готов к туристическому сезону 2022 года и возможному росту турпотока.