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Стало известно о подготовке США санкций в отношении депутатов Госдумы

WSJ: США готовят новые санкции, которые коснутся более 300 российских депутатов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции в отношении депутатов Госдумы России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Так, новые ограничения коснутся более 300 российских депутатов. О них будет объявлено в четверг, 24 марта.

О том, что США и Евросоюз ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения, ранее сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Детали ограничений он раскрывать не стал.

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Марина Совина
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