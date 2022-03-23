Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль анонсировал несколько международных телефонных разговоров Путина

Песков сообщил, что Путин 23 марта проведет несколько международных телефонных разговоров

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 23 марта, проведет несколько международных телефонных разговоров. Беседы с иностранными коллегами анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что у Путина запланирован целый ряд рабочих непубличных встреч и совещание с членами правительства в середине дня.

Песков подчеркнул также, что об участии Путина в различных саммитах 2022 года пока говорить рано.

Ранее стало известно, что президент России 22 марта провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Диалог состоялся по инициативе французской стороны. Представители двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина дважды обменялись пленными
Москвичи подрались из-за древних пирамид Египта
Выходки пьяных американских военных вызвали недовольство населения Крита
Приезжие организовали типографию для изготовления фальшивых паспортов в Москве
В МВД опровергли запрет российским полицейским ездить на иномарках
Британские компании испугались ухода «дочки» «Газпрома»
Вильфанд рассказал россиянам о погоде грядущим летом
Спикер Госдумы заявил о возвращении Россией суверенитета
США заявили об угрозе со стороны наступательных баз КНР в Южно-Китайском море
Польша и Прибалтика призвали ЕС запретить провоз российских грузов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.