Кремль анонсировал несколько международных телефонных разговоров Путина

Песков сообщил, что Путин 23 марта проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин в среду, 23 марта, проведет несколько международных телефонных разговоров. Беседы с иностранными коллегами анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что у Путина запланирован целый ряд рабочих непубличных встреч и совещание с членами правительства в середине дня.

Песков подчеркнул также, что об участии Путина в различных саммитах 2022 года пока говорить рано.

Ранее стало известно, что президент России 22 марта провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Диалог состоялся по инициативе французской стороны. Представители двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины.