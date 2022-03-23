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Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Путин и Макрон обсудили украинско-российские переговоры по телефону

Фото: Thibault Camus / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин 22 марта провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что переговоры состоялись по инициативе французской стороны. «Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», — говорится в сообщении.

Запад призывает прекратить огонь

Позднее стало известно, что разговор глав государств продлился около часа. В ходе беседы Эммануэль Макрон заявил, что прекращение огня является единственным решением кризиса на Украине.

Прекратить военную операцию и дипломатически урегулировать отношения с Украиной призывал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого пообещал Киеву поддержку со стороны правительства Канады.

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Контакты лидеров участились

В последнее время Путин и Макрон часто проводят переговоры по ситуации на Украине. До этого лидеры более часа разговаривали 18 марта. Во время их предыдущей беседы президент Франции выразил свою «крайнюю озабоченность» ситуацией в Мариуполе. В свою очередь, Путин рассказал французскому коллеге о многочисленных военных преступлениях, которые, по словам российской стороны, ежедневно совершаются украинскими силовиками и националистами.

Тогда же лидеры стран обсудили ход переговоров между российскими и украинскими представителями. В частности, Владимир Путин изложил коллеге принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей.

Переговорный процесс идет медленнее, чем хотелось бы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл ход российско-украинских переговоров. По его словам, переговоры идут сложно.

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Владимир Зеленскийпрезидент Украины

О том, что переговоры продвигаются медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы, также сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Украина — это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры», — объяснил он.

С момента начала специальной военной операции по защите Донбасса Украина и Россия провели три раунда переговоров в Белоруссии. Первая встреча представителей России и Украины состоялась 28 февраля в Белоруссии, затем делегации встречались 3 марта и 7 марта. В настоящее время контакты идут практически ежедневно в формате видеоконференции.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы.

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Ксения Назарова
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