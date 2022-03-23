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Трюдо призвал Россию к дипломатии

Премьер-министр Канады Трюдо поговорил с президентом Зеленским и призвал РФ к дипломатии
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Adrian Wyld / Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы канадского правительства.

Сообщается, что Трюдо обсудил с Зеленским ситуацию на Украине и пообещал Киеву поддержку со стороны правительства Канады. Кроме того, премьер призвал Россию прекратить военную операцию и дипломатически урегулировать отношения с Украиной.

Ранее в российском МИД сообщили, что РФ ввела санкции против 313 граждан Канады, включая высокопоставленных представителей власти. В их число попал Джастин Трюдо, ему запретили въезд в страну.

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Марина Совина
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