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Джастину Трюдо запретили въезд в Россию

Россия ввела санкции против 313 граждан Канады, в том числе против премьера и главы МИД

Фото: Blair Gable / Reuters

Россия ввела санкции против 313 граждан Канады, включая высокопоставленных представителей власти. Об этом сообщили в российском МИД, передает ТАСС.

В санкционный список Москвы попал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Ему, а также главе МИД страны Мелани Жоли и министру национальной обороны Аните Ананд запретили въезд в Россию. «Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского парламента и агрессивные пробандеровские элементы», — сказано в заявлении ведомства.

В российском МИД подчеркнули, что рестрикции были введены в качестве реакции на русофобию и вводимые официальной Оттавой санкции против российских политиков.

Ранее стало известно, что Канада расширила санкции против России, введенные в связи с началом спецоперации на Украине, и добавила в черный список еще 15 россиян. Оттава сочла, что граждане РФ, попавшие в санкционный список, причастны к кризису вокруг Украины.

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Виктория Кондратьева
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