Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

В Кремле заявили, что по инициативе Франции состоялся телефонный разговор Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно заявлению российских властей, разговор состоялся по инициативе Парижа. В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе переговоры между российскими и украинскими представителями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры между Украиной и Россией должны выйти за рамки диалога, который ведется сейчас: в частности, он призвал провести встречу президентов стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

