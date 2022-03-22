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Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

В Кремле заявили, что по инициативе Франции состоялся телефонный разговор Путина и Макрона
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно заявлению российских властей, разговор состоялся по инициативе Парижа. В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе переговоры между российскими и украинскими представителями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры между Украиной и Россией должны выйти за рамки диалога, который ведется сейчас: в частности, он призвал провести встречу президентов стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Марина Совина
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