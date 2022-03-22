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Раскрыты детали разговора Путина и Макрона

Макрон в разговоре с Путиным заявил, что «нет иного решения как прекращение огня»
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости прекращения огня на Украине. О деталях переговоров глав государств рассказали в Елисейском дворце, передает ТАСС.

В ходе беседы Макрон подчеркнул, что «нет иного решения как прекращение огня». Также отмечается, что разговор глав государств продлился около часа.

Ранее Кремль сообщил, что Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины. Согласно заявлению российских властей, разговор состоялся по инициативе Парижа.

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Марина Совина
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