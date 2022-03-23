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Выходки пьяных американских военных вызвали недовольство населения Крита

Жители Крита вышли на митинг после инцидента с несовершеннолетней и пьяными американцами

Фото: Mc2 Ruben Reed / U.S. Navy / Globallookpress.com

Жители города Ханья, расположенного на острове Крит, вышли на митинг после инцидента с несовершеннолетней критянкой и пьяными американскими военными. Об этом пишет агентство ZarpaNews.

Вызывавший недовольство населения случай произошел в ночь на 22 марта. Двое членов экипажа авианосца «Гарри Трумэн» взломали двери и ворвались в гостиничный номер, где жила 14-лентняя девочка. Испугавшись, девочка спряталась в ванной и позвонила отцу. Тот прибежал на помощь вместе с администратором гостиницы. Американцев сдали в полицию, однако на утро их уже отпустили из участка.

По словам военнослужащих, они думали, что вошли в собственный номер, однако против них было возбуждено уголовное дело, которое будет вести американская военная юстиция. Тем не менее родители девочки подали иск в суд с требованием передать расследование выходки местным правоохранителям.

В их поддержку возле здания суда города Ханья собрался митинг. Люди, вышедшие на улицы, скандировали лозунги против НАТО. Компартия Греции выразила протест национальному министерству юстиции в связи с «очередным эпизодом хулиганского поведения натовцев в регионе».

В мае 2021 года сообщалось, что британские солдаты НАТО подрались с жителями эстонского города. Глава патрульной службы Тауно Лемпу рассказал, что военнослужащие альянса пришли в ресторан быстрого питания и начали оказывать знаки внимания местной жительнице. Соотечественники женщины сочли поведение солдат неприемлемым, и завязалась потасовка.

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Николай Чигасов
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