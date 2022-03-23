Известный шеф-повар раскрыл экономный рецепт яичницы-болтуньи

Шеф-повар Тайлер Корд предложил готовить яичницу-болтунью с помощью блендера

Известный американский шеф-повар раскрыл экономный рецепт приготовления традиционной английской яичницы-болтуньи без молока. Об этом сообщает Daily Mail.

Тайлер Корд из Нью-Йорка рассказал, что яичница получится более нежной, если смешивать яйца при помощи блендера. Он предложил разбить в чашу прибора четыре яйца, взбить их в течение пяти секунд, до появления пены, и сразу же вылить на сковородку с антипригарным покрытием, которая стоит на медленном огне.

Затем Корд добавляет чайную ложку сливочного масла, половину чайной ложки соли и помешивает, пока кусочки яичницы не начнут поблескивать. Повар советует выложить яичницу на ломтики хлеба и добавить к ней немного шнитт-лука. Корд считает, что его метод приготовления яичницы-болтуньи позволяет придать ей воздушности без добавления молока или сыра, благодаря чему вкус яиц сохраняется без примесей.

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