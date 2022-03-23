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Во Франции обеспокоились запасами йода на случай «инцидента» на украинских АЭС

Во Франции захотели оценить запасы йода в стране на случай «инцидента» на украинских АЭС

Фото: Pichi Chuang / Reuters

Член Национального парламента Франции Эмили Кариу обеспокоилась переходом украинских АЭС под контроль России и попросила оценить существующие в стране запасы йода. Об этом сообщает Russia Today.

Также депутат попросила проанализировать, какое количество таблеток йода страна зарезервировала для поставок за рубеж и в какой срок можно произвести данные дозы в случае серьезного инцидента. Также Кариу заинтересовал вопрос, как можно быстрее распределить запасы йода среди французов.

В то же по информации французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности уровень радиоактивности не повысился, добавила парламентарий. Это означает, что сейчас у Франции нет необходимости употреблять таблетки йода, пояснила Кариу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В тот же день на Украине заявили о взятии российскими военными контроля над Чернобыльской АЭС.

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Ксения Назарова
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