Во Франции обеспокоились запасами йода на случай «инцидента» на украинских АЭС

Во Франции захотели оценить запасы йода в стране на случай «инцидента» на украинских АЭС

Член Национального парламента Франции Эмили Кариу обеспокоилась переходом украинских АЭС под контроль России и попросила оценить существующие в стране запасы йода. Об этом сообщает Russia Today.

Также депутат попросила проанализировать, какое количество таблеток йода страна зарезервировала для поставок за рубеж и в какой срок можно произвести данные дозы в случае серьезного инцидента. Также Кариу заинтересовал вопрос, как можно быстрее распределить запасы йода среди французов.

В то же по информации французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности уровень радиоактивности не повысился, добавила парламентарий. Это означает, что сейчас у Франции нет необходимости употреблять таблетки йода, пояснила Кариу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В тот же день на Украине заявили о взятии российскими военными контроля над Чернобыльской АЭС.