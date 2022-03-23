Генпрокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров

Генпрокуратура России уведомила о выходе из Международной ассоциации прокуроров

Генпрокуратура России решила выйти из Международной ассоциации прокуроров (МАП) из-за двойных стандартов и несоблюдения принципа беспристрастности в ситуации с нарушением прав мирных граждан в Донбассе. Об этом заявил российский генпрокурор Игорь Краснов в письме, направленном генеральному секретарю МАП Хану Мораалу, сообщили «Ленте.ру» в надзорном ведомстве.

«Сегодня мир столкнулся с новой реальностью. Впервые со времен Второй мировой войны она обусловлена политически мотивированным, зачастую искусственно предвзятым отношением к отдельно взятой социальной группе людей, объединенных русским языком и происхождением», — указал Краснов. Он отметил наблюдающуюся в западной прессе унижения и преследования русскоговорящих, включая женщин и детей, а также призывы к их убийству. При этом МАП не реагирует на проявления ксенофобии и расизма.

Также организация на протяжении восьми лет бездействовала «в связи с массовыми преступлениями против человечности, совершаемыми властями Украины в отношении мирного населения Донбасса», подчеркнул российский генпрокурор. Исходя из этого, пояснил он, «Генпрокуратура России не имеет морального права сохранять членство в МАП».

Кроме того, российское ведомство расторгает соглашения о сотрудничестве по обеспечению деятельности регионального представительства МАП в Санкт-Петербурге от 20 октября 2021 года.

Генпрокуратура была членом ассоциации 25 лет.