Российский губернатор сообщил о прилетевшем снаряде со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Гладков заявил о выстреле со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о выстреле со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 23 марта.

Глава российского региона отметил, что в одном из сел разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины, есть пострадавшие.

Гладков подчеркнул, что всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая помощь. «Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах», — заявил он.

Белгородский губернатор пообещал позднее предоставить данные о состоянии здоровья пострадавших.

1 марта в Таганроге в районе военного аэродрома сбили украинскую ракету, в черте города был слышен взрыв.

В результате прогремевшего взрыва пострадали контейнеры, которые готовили к погрузке на аэродроме. Находящийся на полосе самолет Ил-76 не пострадал.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).