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В России исключили дефицит продовольствия

Замглавы ФТС Губайдулин исключил дефицит продовольствия в России

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

В Федеральной таможенной службе (ФТС) исключили дефицит продовольствия в стране. Об этом в интервью «Известиям» сообщил замруководителя ФТС Олег Губайдулин.

Он подчеркнул, что в данный момент ведомство предпринимает усилия для ускорения таможенного оформления товаров первой необходимости. В частности, это касается продуктов питания, медикаментов, вакцин, средств дезинфекции, уточнил Губайдулин. Кроме того, введен упрощенный порядок проведения контрольных процедур в отношении ввозимых овощей, фруктов и другой плодоовощной продукции.

Замглавы ФТС отметил, что благодаря принятым мерам средний срок выпуска «безрисковой» товарной партии составляет порядка 52 минут, а экспортной товарной партии — 27 минут.

Ранее в Минпромторге опровергли возможность дефицита в стране презервативов. Как отметили в ведомстве, основные производители сосредоточены в странах Юго-Восточной Азии и свои поставки не прекращали.

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Ксения Назарова
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