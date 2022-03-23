Вечерние перчатки вновь стали трендовыми благодаря Джареду Лето

Оперные перчатки вновь вернулись в моду благодаря рок-музыканту и актеру Джареду Лето

Перчатки вновь вернулись в моду благодаря американскому рок-музыканту и актеру Джареду Лето. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на то, что певец начал дополнять свой образ так называемыми оперными перчатками из кожи, кружев или прозрачной ткани со стразами. Согласно публикации, этот аксессуар пользовался широкой популярностью в период 1940-1960-х годов.

Знаменитости вслед за Лето стали массово появляться на публике в вечерних перчатках, из-за чего они быстро стали трендом. Например, папарацци запечатлели в упомянутом изделии певиц Рианну и Ариану Гранде, актрис Брэнди Кинг, Санию Сидни и Сальму Хайек, а также моделей Кендалл Дженнер и Эльзу Хоск. Ким Кардашьян вышла в свет в длинных кожаных перчатках в тон облегающему платью из того же материала.

Отмечается, что актуальность оперных перчаток спровоцировала рост спроса покупателей на эти аксессуары. Многие бренды, как люксовые, так и массмаркетовые, включили их в новые коллекции. Среди них Retrofete, Bottega Veneta, Echo, YISEVEN, Gucci и другие известные ретейлеры.

Ранее в феврале стало известно, что купальники красного цвета стали трендом благодаря сериалу о Памеле Андерсон. Выход картины «Пэм и Томми» спровоцировал рост спроса на красные купальные костюмы. Известно, что яркие бикини были особенно актуальны в 1990-х годах, когда популярностью пользовался сериал «Спасатели Малибу», главную роль в котором играла Андерсон.