Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Вечерние перчатки вновь стали трендовыми благодаря Джареду Лето

Оперные перчатки вновь вернулись в моду благодаря рок-музыканту и актеру Джареду Лето

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Перчатки вновь вернулись в моду благодаря американскому рок-музыканту и актеру Джареду Лето. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на то, что певец начал дополнять свой образ так называемыми оперными перчатками из кожи, кружев или прозрачной ткани со стразами. Согласно публикации, этот аксессуар пользовался широкой популярностью в период 1940-1960-х годов.

Знаменитости вслед за Лето стали массово появляться на публике в вечерних перчатках, из-за чего они быстро стали трендом. Например, папарацци запечатлели в упомянутом изделии певиц Рианну и Ариану Гранде, актрис Брэнди Кинг, Санию Сидни и Сальму Хайек, а также моделей Кендалл Дженнер и Эльзу Хоск. Ким Кардашьян вышла в свет в длинных кожаных перчатках в тон облегающему платью из того же материала.

Отмечается, что актуальность оперных перчаток спровоцировала рост спроса покупателей на эти аксессуары. Многие бренды, как люксовые, так и массмаркетовые, включили их в новые коллекции. Среди них Retrofete, Bottega Veneta, Echo, YISEVEN, Gucci и другие известные ретейлеры.

Ранее в феврале стало известно, что купальники красного цвета стали трендом благодаря сериалу о Памеле Андерсон. Выход картины «Пэм и Томми» спровоцировал рост спроса на красные купальные костюмы. Известно, что яркие бикини были особенно актуальны в 1990-х годах, когда популярностью пользовался сериал «Спасатели Малибу», главную роль в котором играла Андерсон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Клиентам «Яндекс.Еды» дали совет насчет иска и компенсаций после утечки данных
Лавров уличил Запад в воровстве у России
Москвичей предупредили о шторме на выходных
Участник «Евровидения» от России рассказал о жизни в подвале
Королева Елизавета II пересела на инвалидное кресло и попыталась это скрыть
Магнитный робот сможет проникать глубоко в легкие
Лавров назвал сообщения о возможном нападении Китая на Тайвань спекуляциями
Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции
Рост цен в Великобритании неожиданно побил 30-летний рекорд
Россия снизит добычу нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.